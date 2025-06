Monterrey-Inter probabili formazioni | esordio dal 1? per Sucic?

Il Monterrey si prepara ad accogliere l’Inter nel suo primo grande impegno del nuovo Mondiale per Club, segnando il debutto di Christian Chivu sulla panchina nerazzurra. Con poco tempo per plasmare la formazione, le probabili formazioni attirano l’attenzione di tifosi e analisti. La sfida, in programma il 18 giugno alle 3:00 su DAZN, promette spettacolo e strategie spettacolari. Scopriamo insieme le possibili scelte delle due squadre e cosa aspettarci da questa emozionante partita.

Il Monterrey nel nuovo Mondiale per Club sarà il primo banco di prova dei nerazzurri nella nuova era targata Christian Chivu. Il nuovo tecnico, subentrato dopo l’addio di Simone Inzaghi, avrà poco tempo a disposizione per decidere il suo primo undici titolare, che vedremo in azione il 18 giugno alle ore 3:00 italiane sulla piattaforma di streaming DAZN. Monterrey-Inter, probabili formazioni. MONTERREY – La condizione in cui versa la panchina del Monterrey è pressoché simile a quella nerazzurra. Anche il tecnico dei messicani, Martin Demichelis, è stato di recente esonerato. Al suo posto, Domenec Torrent, ex collaboratore di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - probabili - formazioni

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

Approfondimenti da altre fonti

Cds – La possibile prima formazione di Chivu: subito una novità e fuori un titolare?; Mondiale per club FIFA 2025, guida al Gruppo E e alle avversarie dell'Inter: squadre, allenatori, giocatori e calendario; Torino-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Monterrey-Inter: probabili formazioni e orario dell'esordio nerazzurro al Mondiale per Club - Il cammino dell'Inter al Mondiale per Club si aprirà contro il Monterrey e proseguirà con la sfida al Urawa del 21 giugno.