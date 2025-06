Monterrey-Inter esordio Mondiale per Club | orario e dove vederla GRATIS

L’Inter si prepara a vivere un’importante serata con il debutto al Mondiale per Club contro Monterrey, un’occasione imperdibile per riprendersi e scrivere nuove pagine di successo. La sfida si giocherà il 18 giugno alle 3:00 ora italiana e sarà visibile in diretta gratis. Scopri dove seguire l’evento e non perdere neanche un minuto di questa emozionante avventura nerazzurra!

Monterrey Inter dove vederla. L’ Inter è già chiamata a ripartire dopo il deludente e rovente ultimo capitolo della stagione. C’è un Mondiale per Club da giocare e un nuovo mister con cui lavorare. I nerazzurri sono in questo momento in volo per gli Stati Uniti al seguito di Christian Chivu, pronti ad iniziare un nuovo capitolo della storia nerazzurra, con le prime parole che saranno scritte il 18 giugno alle ore 3:00 italiane, quando nella partita di esordio al Mondiale per Club vi sarà contrapposto il Monterrey. Monterrey Inter dove vederla. Monterrey Inter, come tutte e 63 le partite del nuovo format del Mondiale per Club, saranno visibili sulla piattaforma di streaming DAZN. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

