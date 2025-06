Montemesola pistole nella borsetta corruzione e ricettazione | arrestata donna di 33 anni

A Montemesola, la tranquilla cittadina pugliese, si spezza il silenzio con una notizia ancora più sorprendente: una donna di 33 anni è stata arrestata per portare pistole nella borsetta, coinvolta in un giro di corruzione e ricettazione. La sua vicenda getta luce su un lato oscuro che coabita anche le comunità più serene. Questa storia ci ricorda come la realtà possa riservare sempre sorprese sconvolgenti e inquietanti. In riferimento a…

Tarantini Time Quotidiano Una donna di 33 anni è stata arrestata a Montemesola dai militari della locale stazione, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di Matera. La donna è stata condannata in via definitiva a 4 anni di reclusione per i reati di ricettazione, porto abusivo d’arma, riciclaggio in concorso e corruzione. Si tratta di un cumulo di pena per fatti commessi a Matera e a Montemesola. In riferimento a quest’ultimo, la 33enne finì ai domiciliari nel settembre del 2023. A finire in manette all’epoca anche il cognato 52enne. Durante un posto di blocco nei pressi dell’Ippodromo a Paolo VI, la donna, difesa dall’avvocato Maria Siliberto del foro di Brindisi, fu beccata in possesso di una pistola semiautomatica, marca Beretta, modello 35, calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e sei cartucce e un’altra semiautomatica, originariamente a salve, priva di marca con canna modificata calibro 6,35 perfettamente in grado di esplodere colpi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it