Montecitorio question time con i ministri Musumeci e Abodi

Oggi a Montecitorio, alle 15, si terrà il question time in diretta Rai con i ministri Musumeci e Abodi. Un momento cruciale per ascoltare le risposte su temi caldi come la protezione civile, il rafforzamento delle iniziative per combattere l’emergenza siccità nel Sud e molto altro. Un’occasione unica per seguire da vicino le decisioni che plasmeranno il nostro paese nei prossimi mesi.

ROMA – Si svolgerà oggi, 11 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponderà a interrogazioni sul progetto «Anch’io sono la protezione civile» e sul relativo potenziamento (Lovecchio – FI-PPE); sulle iniziative per affrontare efficacemente l’emergenza siccità nel Mezzogiorno e nelle isole, anche tramite la realizzazione delle infrastrutture idriche prioritarie (Simiani – PD-IDP). Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi (foto), risponderà a un’interrogazione sulle iniziative volte a favorire l’accesso dei giovani alla pratica sportiva e il rispetto della dignità della persona, con particolare riguardo alle aree territoriali socialmente ed economicamente fragili (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Musumeci e Abodi

