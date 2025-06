Montecitorio question time con i ministri Ciriani e Lollobrigida

Oggi, alle 15, l’Aula di Montecitorio si anima con il question time trasmesso in diretta dalla Rai, protagonisti i ministri Ciriani e Lollobrigida. Un momento di grande rilievo in cui si discuteranno questioni cruciali, tra cui il superamento del tetto del 5 per mille e le strategie di adeguamento strutturale. Un appuntamento imperdibile per chi vuole restare informato sulle sfide e le decisioni che plasmano il nostro Paese.

Francesco Lollobrigida ROMA – Si svolgerà oggi, 11 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro dell’Economia e delle Finanze – sul superamento del tetto massimo previsto per la destinazione del 5 per mille sull’adeguamento strutturale del limite al fine di garantire la piena destinazione delle somme in coerenza con le scelte dei contribuenti (Boschi – IV-C-RE). Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponderà a interrogazioni sulla bozza del disegno di legge di modifica delle norme concernenti l’attività venatoria (Zanella – AVS); sulle iniziative volte al contrasto dell’epidemia di peste suina africana e alla tutela della filiera dei prodotti da allevamento (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle iniziative adottate a tutela dei prodotti agroalimentari italiani, a fronte del rischio dell’introduzione dei dazi statunitensi (Caramiello – M5S); sulla tempistica di presentazione del disegno di legge per l’aggiornamento della disciplina concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio (Bruzzone – LEGA); sulla possibilità di rendere strutturale il progetto del Servizio civile agricolo, alla luce dei risultati conseguiti (Bignami – FDI). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Ciriani e Lollobrigida

