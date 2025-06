Monte Sporno Festival il 14 giugno | visita a ville storiche e degustazioni di aceto e parmigiano

Sabato 14 giugno, il Monte Sporno Festival trasforma la sua magia in un’esperienza indimenticabile, tra visite a ville storiche e prelibate degustazioni di aceto e Parmigiano. Dopo un’immersione nella natura, il quarto appuntamento del festival unisce storia, cultura e gastronomia in un mix irresistibile. La giornata, che inizia alle 15.15 nell’Oratorio di Costa, promette emozioni per tutti i sensi e per tutta la famiglia, culminando in una festa di sapori e tradizioni.

Monte Sporno Festival: venerdì 30 maggio escursione in Val Fabiola - Il Monte Sporno Festival ha avuto un avvio entusiasta con la prima escursione in Val Fabiola, dove i partecipanti hanno esplorato un affascinante geosito immerso nella natura e avvistato cervi.

Il Monte Sporno #Festival torna dal 23 maggio al 5 luglio! 7 appuntamenti da non perdere, tra escursioni, degustazioni e paesaggi mozzafiato per scoprire insieme una zona poco conosciuta ma ricchissima di bellezza: la Val Baganza. Partecipa alla discussione

E' tornato il Festival del monte Sporno e ci terrà compagnia fino a luglio! Tante date, tante proposte, e una bella festa finale il 5 Luglio! Tutte da segnare sul calendario subito! Noi camminiamo insieme già questo venerdì sera, 30 maggio! Anello Val Fabiola, La Partecipa alla discussione

