Montatore macchine Possibili trasferte

Se sei un montatore meccanico con passione per le sfide e desideri lavorare in un’azienda leader nella fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli, questa è l’occasione che fa per te. Offriamo un contratto a tempo determinato o indeterminato, con trasferte in Italia e all’estero, e un compenso competitivo fino a 34mila euro all’anno. Scopri di più su Afolmet.it e unisciti al nostro team!

Montatore meccanico, 1 posto Sede di lavoro: Legnano e trasferte Italiaestero Codice offerta Afolmet: 94974. Contratto: determinato scopo indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, per azienda fabbricazione macchine per formatura metalli, si occuperà di montaggio e manutenzione macchinari. Ral: 24mila34mila euro. Per info: Afolmet.it. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Montatore macchine. Possibili trasferte

