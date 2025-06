Monfils risponde all' odio social con ironia | Scommettete su di me? Gli stupidi siete voi

Lo scambio via social è avvenuto dopo la sconfitta del francese contro Michelsen al primo turno di Stoccarda.

Gael Monfils perde a Stoccarda, ma risponde con ironia all’ondata di odio social dopo la sconfitta Partecipa alla discussione

Monfils risponde all'odio social con ironia: "Scommettete su di me? Gli stupidi siete voi" - In un video social di quasi due minuti, il francese prossimo ai 39 anni ha regalato una risposta fra lo sfogo e l'ironia agli hater che lo hanno riempito di insulti: "Prima di tutto, questo non è un c ...

