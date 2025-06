Monete digitali l’alert di Visconti Ficei | Possono essere una trappola per l’industria italiana

Le monete digitali, come le stablecoin, stanno rivoluzionando il sistema dei pagamenti globali e promettono un futuro senza confini finanziari. Tuttavia, secondo Antonio Visconti, presidente Ficei, questa innovazione potrebbe anche rappresentare una seria minaccia per l’industria italiana ed europea se gestita senza le dovute precauzioni. È fondamentale comprendere i rischi e le opportunità di queste tecnologie emergenti per proteggere il nostro sistema produttivo.

«Le stablecoin sembrano il futuro: monete digitali stabili, veloci, senza banche di intermediazione. Nel 2024, nel mondo, hanno gestito quasi 3 trilioni di dollari in pagamenti tra Paesi diversi. Un’innovazione? Sicuramente. Ma anche una possibile trappola per l’industria italiana ed europea, se non affrontata con attenzione». A dirlo è Antonio Visconti, presidente Ficei (la Federazione dei consorzi industriali italiani) e numero uno dell’Asi di Salerno, commentando i risultati dell’ultimo dossier della Bce. Visconti: sulle monete digitali l’Europa non è al passo. «Molte aziende, soprattutto piccole e medie imprese, lavorano con clienti e fornitori stranieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Monete digitali, l’alert di Visconti (Ficei): “Possono essere una trappola per l’industria italiana”

In questa notizia si parla di: monete - digitali - alert - visconti

Bce, Visconti (Ficei): Attenti alle monete digitali, c’è il rischio di maggiori costi per Pmi - Le monete digitali stanno rivoluzionando il panorama finanziario globale, con una gestione di quasi 3 trilioni di dollari nel 2024.

Se ne parla anche su altri siti

Monete digitali, l'alert di Visconti (Ficei): Possono essere una trappola per l'industria italiana.