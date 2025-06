Mondiali di calcio 2026 | il Brasile di Carlo Ancelotti qualificato l’Italia sempre più in crisi

Mentre il campionato di Serie A si ferma, gli appassionati di calcio sono assorti nelle emozionanti qualificazioni ai Mondiali 2026, con il Brasile di Carlo Ancelotti che si conferma protagonista vincendo 1-0 e ottenendo la qualificazione. L’Italia, invece, continua a navigare in acque agitate, sempre più lontana dai fasti di un tempo. Scopriamo come si stanno delineando le sfide e i pronostici di questa corsa mondiale, tra speranze e delusioni.

Con il campionato di calcio di serie A fermo, l'attenzione dei tifosi è concentrata sulle qualificazioni ai prossimi mondiali americani del 2026 e sulla Coppa del Mondo per Club. Se per quest'ultimo torneo bisognerà attendere il 15 giugno, grandi cose sono andate in scena in queste ore per le qualificazioni mondiali. Facciamo allora il punto, alla luce della freschissima qualificazione del Brasile di Carlo Ancelotti, vittorioso per 1-0 sul Paraguay. Il torneo si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con un formato ampliato a 48 squadre.  Al momento, le seguenti squadre hanno ottenuto la qualificazione per la fase finale del Mondiale 2026: Nazioni ospitanti (3): Canada, Messico, Stati Uniti AFC (Asia, 5 squadre): Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania.