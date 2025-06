Mondiale per Club tutte le vecchie glorie ed ex conoscenze della Serie A che rivedremo

Il Mondiale per Club si avvicina, un evento imperdibile che vedrà protagonisti non solo i migliori club del mondo, ma anche le testimoni di un calcio che ha fatto la storia. Con vecchie glorie e ex protagonisti della Serie A pronti a rivedersi e rivivere emozioni indimenticabili, l’attesa cresce. Dal 14 giugno al 13 luglio, gli Stati Uniti saranno il palcoscenico di questo spettacolo globale, unendo passato e presente in un grande show calcistico.

Il Mondiale per Club è alle porte: dal 14 giugno al 13 luglio gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione del torneo. Parteciperanno 32 squadre,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - tutte - vecchie

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mondiale per Club, tutte le vecchie glorie ed ex conoscenze della Serie A che rivedremo; Mondiali 2026, Tirana blindata per la partita fra Albania e Serbia, foriera di vecchie ruggini; Kings League World Cup: 40mila biglietti venduti per la finale a Torino.

Mondiale per Club, tutte le vecchie glorie ed ex conoscenze della Serie A che rivedremo - Il Mondiale per Club è alle porte: dal 14 giugno al 13 luglio gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione del torneo.