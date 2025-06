Mondiale per Club tutte le rose delle 32 squadre

Manca sempre meno all`inizio del Mondiale per Club, che si disputerà dal 14 giugno al 13 luglio. Le 32 squadre partecipanti hanno comunicato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Forse non tutti lo sanno ma è aperto il #Calciomercato dal 1 giugno al 10 giugno per tutte le squadre che partecipano al Mondiale per club, quindi anche per la #Juventus. Acquisti fatti? Zero. Ma ci saranno trattative in corso? E chi le sta conducendo? #Giuntol Vai su Facebook

Mondiale per Club, le maglie pre-match delle squadre Nike saranno tutte con la stessa trama #Inter #Psg #Chelsea Vai su X

