Mondiale per Club Mastantuono chi è il gioiello del River Plate pronto alla platea globale L’Argentina sogna con il nuovo idolo l’Inter deve riuscire a fermarlo

Il calcio argentino si appresta a vivere una serata da sogno, con Franco Mastantuono pronto a brillare sul palcoscenico mondiale per club. A soli 17 anni, il giovane talento del River Plate incarna il futuro del calcio argentino e la sfida tra lui e l’Inter promette emozioni ad alta quota. L’attenzione globale è rivolta a questo prodigio: riuscirà Mastantuono a conquistare i cuori di tutto il mondo? La partita è alle porte, e il suo destino è scritto nel suo genio.

Mastantuono, tutto sul nuovo talento del calcio argentino pronto a scendere in campo nel Mondiale per Club contro l’Inter In Argentina, quando si parla di calcio, il presente e il futuro prossimo hanno un solo nome che mette d’accordo tutti, da tifosi a giornalisti: Franco Mastantuono. A soli 17 anni, il “pibe” del River Plate . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club Mastantuono, chi è il gioiello del River Plate pronto alla platea globale. L’Argentina sogna con il nuovo idolo, l’Inter deve riuscire a fermarlo

