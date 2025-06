Mondiale per Club Juve due assenti nella lista dei convocati | ecco chi non farà parte della spedizione in America e il motivo

Il Mondiale per Club si avvicina e la Juventus ha ufficializzato i convocati, ma non sono mancate le sorprese: due assenze importanti, Mattia Perin e Cabal, che non prenderanno parte alla spedizione in America a causa di infortuni. Tudor e lo staff bianconero dovranno quindi fare i conti con queste assenze, mentre i restanti giocatori si preparano a rappresentare la Signora in un torneo così prestigioso. La sfida è alle porte, e l’attesa cresce.

Mondiale per Club Juve, due assenti nella lista dei convocati: chi salta il torneo in America. Le scelte di Tudor. La Juve ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale per Club: presenti tanti bianconeri oltre ai nove giocatori della Juventus Next Gen mentre ci sono due assenze. Si tratta di Mattia Perin, infortunato, e Cabal, che sta recuperando dall’infortunio al crociato. Il portiere bianconero, inoltre, potrebbe anche salutare Torino in questa sessione di mercato ma il suo futuro sarĂ deciso dopo la competizione in America. L’ELENCO DEI CONVOCATI DELLA JUVE PER IL MONDIALE PER CLUB . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve, due assenti nella lista dei convocati: ecco chi non farĂ parte della spedizione in America e il motivo

In questa notizia si parla di: club - juve - lista - convocati

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà , giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

#RenatoVeiga, rientrato al #Chelsea dopo il prestito alla #Juventus, è stato escluso dal club inglese dalla lista dei convocati per il #MondialeperClub Vai su X

(TS) "Juventus, ecco la possibile lista dei convocati al Mondiale per Club" ? https://ow.ly/tLrh50W6MeS Vai su Facebook

La rosa della Juventus al Mondiale per Club: chi resta, chi rientra dai prestiti tra i bianconeri; Juve, i convocati per il Mondiale per Club; Kolo Muani e Francisco Conceição giocheranno il Mondiale per Club con la Juventus.

Juventus, la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Kostic e Rugani. Ufficiali i numeri di maglia Da calciomercato.com: La Juventus è pronta a cominciare la propria avventura al Mondiale per Club: conquistata la qualificazione alla Champions League 2025/26, Igor Tudor si è guadagnato.