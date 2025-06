Mondiale per Club Inter Marotta e Chivu chiariscono l’obiettivo | vietato fare brutte figure!

Il Mondiale per Club rappresenta l’ultima grande sfida dell’Inter, con Marotta e Chivu che fissano un obiettivo chiaro: evitare brutte figure e conquistare il titolo mondiale. La squadra si prepara a superare le prime difficoltà, tra infortuni e adattamenti, perché questa è la stagione della svolta. L’obiettivo è ambizioso, ma la determinazione è ancora più forte: il sogno di portare a casa il trofeo mondiale è a portata di mano.

Intanto il tecnico dovrà superare subito alcune difficoltà. Il Mondiale per Club che inizierà tra pochissimi giorni è un obiettivo concreto dell' Inter in questa stagione che ha visto finora la squadra non centrare nessun trofeo delle varie competizioni alle quali ha preso parte. Per Cristian Chivu subito alcuni ostacoli da superare, come sottolineato dal Corriere dello Sport. Resta però chiara la volontà e l'obiettivo di Marotta e della società: vietato fare brutte figure! MONDIALE PER CLUB INTER – « Dubbi sui propositi nerazzurri in vista della rassegna iridata, comunque, non ce ne sono: l'Inter va in Usa per puntare al massimo, come detto chiaramente dagli stessi Marotta e Chivu.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club

Cristian Chivu è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore dell'Inter. Il tecnico ha subito prefissato il suo primo obiettivo: provare a vincere il Mondiale per Club

Domani è attesa l'ufficialità di Christian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter Il tecnico farà così il suo primo giorno ad Appiano Gentile con l'obiettivo di iniziare a preparare il Mondiale per Club Inizialmente, secondo La Gazzetta dello Sport, il modulo r

