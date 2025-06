Mondiale per Club Inter l’elenco di tutti i calciatori partiti oggi per gli USA | ecco quando verranno raggiunti da Marotta – VIDEO

L’Inter dà il via alla sua avventura mondiale: oggi, i calciatori sono partiti per gli USA, pronti a conquistare il prestigioso Mondiale per Club. Segui il video emozionante della partenza e scopri quando Marotta raggiungerà la squadra a Los Angeles. La sfida è alle porte e ogni dettaglio conta: l’attesa sta per finire, e i nerazzurri sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

Mondiale per Club Inter, l’elenco di tutti i calciatori partiti oggi per gli USA: ecco quando verranno raggiunti da Marotta – il VIDEO della partenza. Inizia oggi la missione negli USA per l’ Inter, che è in partenza in questi minuti verso Los Angeles per il Mondiale per Club che inizierà tra pochissimi giorni. Questo il video dell’ingresso sull’aereo dei calciatori e dello staff, pubblicato sui canali social ufficiali del club. Intanto il giornalista Daniele Mari, su X, fornisce l’elenco dei calciatori che stanno partendo per gli Stati Uniti d’America. Soltanto Baccin, tra i dirigenti, viaggia oggi verso gli States: sarà raggiunto da Ausilio e Marotta nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, l’elenco di tutti i calciatori partiti oggi per gli USA: ecco quando verranno raggiunti da Marotta – VIDEO

