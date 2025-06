Mondiale per Club Inter Chivu pronto a gettare nella mischia i nuovi arrivati Sucic e Luis Henrique | il tecnico disegna la sua prima formazione

Con l’entusiasmo alle stelle e la testa già alla sfida, Cristian Chivu si prepara a lanciare i nuovi talenti Sucic e Luis Henrique nella mischia del Mondiale per Club. La sfida contro il Monterrey si avvicina e il tecnico nerazzurro disegna già la formazione che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia, puntando su giovani promettenti e un progetto ambizioso. L’attesa è finita: l’Inter è pronta a stupire.

Mondiale per Club Inter, Chivu pronto a gettare nella mischia i nuovi arrivati Sucic e Luis Henrique: le idee del tecnico nerazzurro. Tra pochi giorni inizierà l’avventura dell’ Inter al Mondiale per Club. Stamattina la squadra partirà per gli USA, dove nella notte italiane del 18 giugno faranno il loro esordio contro il Monterrey. Per quell’occasione, Cristian Chivu ha già in mente una bozza di formazione da schierare. Stando alla Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno è pronto ad affidarsi fin da subito, e già da titolari, a Luis Henrique e Petar Sucic, i due nuovi arrivati. Questo sia per dare una ventata d’aria fresca alla squadra e sia per far fronte ad alcune defezioni e alla stanchezza della squadra arrivata cotta al finale di stagione con Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, Chivu pronto a gettare nella mischia i nuovi arrivati Sucic e Luis Henrique: il tecnico disegna la sua prima formazione

