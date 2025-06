Mondiale per club il Monterrey ufficializza l’acquisto di Santiago Mele | ultimo colpo di mercato prima dell’Inter

Il Monterrey si prepara al grande palcoscenico del Mondiale per Club con una mossa audace: l’acquisto di Santiago Mele, talentuoso portiere uruguaiano nato nel 1997. Con questa scelta strategica, la squadra messicana mira a rafforzare la propria difesa in vista dello scontro imminente contro l’Inter. Un colpo di mercato che potrebbe fare la differenza e accendere ancora di più l’attesa per questa sfida ricca di emozioni.

Mondiale per club, il Monterrey ha ufficializzato un acquisto prima della gara con l'Inter: preso il portiere dell'Uruguay Santiago Mele. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale per Club, che vedrà il Monterrey affrontare l' Inter, la squadra messicana ha deciso di rinforzare il proprio organico con un acquisto significativo. Si tratta di Santiago Mele, il portiere della Nazionale uruguaiana, nato nel 1997. Mele ha siglato un contratto quadriennale con i Rayados, che hanno fatto in modo di tesserarlo prima dell'importante competizione FIFA che si svolgerà negli Stati Uniti. Questo ingresso nella rosa rappresenta un passo strategico per il Monterrey, che mira a prepararsi al meglio per affrontare le sfide che lo attendono nella manifestazione.

Mondiale per Club Inter, UFFICIALE il nuovo allenatore del Monterrey - Il Mondiale per Club si avvicina e l’Inter si prepara ad affrontare nuove sfide. I Rayados de Monterrey, la squadra messicana avversaria dei nerazzurri, hanno ufficializzato un cambio in panchina con l'arrivo di Domenec Torrent.

