Mondiale per Club i convocati ufficiali dell’Inter | poche sorprese per Chivu confermate tutte le indiscrezioni

L’attesa è finita: l’Inter ha svelato i convocati ufficiali per il Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti. Con poche sorprese e conferme su tutti i fronti, la rosa nerazzurra si prepara ad affrontare questa prestigiosa sfida, esordendo contro il Monterrey. Tra conferme e assenze, Chivu e il suo staff si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura internazionale. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli e le strategie dei nerazzurri.

Mondiale per Club, l’Inter ha ufficializzato la lista dei convocati per la kermesse statunitense. Nessuna sorpresa per Chivu. I numeri di Sucic e Luis Henrique. L’ Inter ha ufficializzato la lista dei convocati per il Mondiale per Club. I nerazzurri esordiranno martedì 17 giugno alle ore 3.00 contro il Monterrey. Poche sorprese nella lista di Chivu: presenti gli infortunati Zielinski, Bisseck, Calhanoglu e Pio Esposito. Aggregati dalla Primavera Callegaris, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch e Cocchi. Rientrati dai prestiti Valentin Carboni (a Milano ormai da mesi visto il grave infortunio al crociato di inizio stagione) e Sebastiano Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, i convocati ufficiali dell’Inter: poche sorprese per Chivu, confermate tutte le indiscrezioni

?Inter, i convocati per il Mondiale per Club con relativo numero: 1 Sommer 2 Dumfries 6 De Vrij 7 Zielinski 8 Sucic 9 Thuram 10 Lautaro 11 Luis Henrique 12 Di Gennaro 13 Josep Martinez 15 Acerbi 16 Frattesi 20 Calhanoglu 21 Asllani 22 Mkhitaryan 2 Vai su X

