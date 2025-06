Mondiale per Club i club europei esclusi chiedono di allargarlo a 48 squadre per partecipare alla torta

Il futuro del Mondiale per Club si fa sempre più intrigante. Mentre l’attuale edizione sta già evidenziando limiti, alcuni club europei avanzano una proposta audace: espandere il torneo a 48 squadre. Un’opportunità che potrebbe rivoluzionare il calcio globale, offrendo a più squadre di ogni continente la chance di brillare sulla scena mondiale. Ma sarà davvero questa la svolta tanto attesa? Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Non è ancora cominciato il nuovo Mondiale per Club che già si parla di una possibile modifica a partire dalla prossima edizione. Alcuni club europei starebbero spingendo per allargare il tetto massimo a 48 squadre. Lo scrive il The Guardian. A seguire un estratto di quanto riportato. L’attuale Mondiale per Club sta già stretto alla Fifa: sarà allargato a 48 squadre?. “La Fifa terrà una consultazione sull’ampliamento del Mondiale per Club a 48 squadre nel 2029. Qualora l’edizione di quest’estate avesse successo. Ci sono state le pressioni dei club che non si sono qualificati per il nuovo torneo da 1 miliardo di dollari (870 milioni di euro). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per Club, i club europei esclusi chiedono di allargarlo a 48 squadre per partecipare alla torta

