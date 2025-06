Mondiale per Club decisione shock | il top player resta fuori dai convocati

Una scelta inaspettata scuote il mondo del calcio: il top player di uno dei club più prestigiosi resta fuori dai convocati per il Mondiale per Club. A pochi giorni dall’inizio della competizione, le sorprese non finiscono e l’attesa cresce. Con Inter e Juventus pronte a rappresentare l’Italia, tutto è pronto per uno degli eventi più affascinanti del calcio internazionale. Ma come influirà questa decisione sullo svolgimento del torneo?

Decisione sorprendente a pochi giorni dall'inizio del Mondiale per Club. Il top club ha deciso di lasciare fuori dai convocati il big. La stagione 202425 si appresta a vivere il suo capitolo finale. Il 14 giugno inizierà il nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti con Inter e Juventus che rappresenteranno l'Italia. C'è molta attesa per capire come sarà questa competizione tutta nuova e soprattutto come decideranno di approcciarla i top club europei. In ballo ci sono dei premi in denaro senza precedenti, ma al tempo stesso la fatica accumulata in tutta la stagione potrebbe avere un suo peso. Intanto in queste ore stanno pian piano venendo ufficializzate le liste dei convocati di tutti i club che prenderanno parte al torneo.

