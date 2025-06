Mondiale per Club decine di migliaia di biglietti invenduti per la sfida inaugurale

decisivi minimi e un’aria di attesa che si fa sempre più fredda. Mentre il conto alla rovescia prosegue, il mondo osserva con curiosità e un pizzico di scetticismo questa novità targata Fifa, destinata a scrivere una nuova pagina nel calcio internazionale. Riuscirà questa sfida planetaria a riconquistare il cuore dei tifosi o si rivelerà un’altra delusione?

Mancano solo pochi giorni all’inizio della nuova competizione Mondiale per Club targata Fifa, ma l’atmosfera è tutt’altro che entusiasta. Il grande progetto voluto da Gianni Infantino mostra già le prime crepe ancora prima del fischio d’inizio. La scelta del periodo, l’inflazione del calendario calcistico e il disinteresse del pubblico americano stanno producendo l’effetto opposto rispetto alle attese: stadi imponenti ma vuoti, entusiasmo ai minimi storici e un torneo che, per ora, non ha trovato il suo pubblico. Leggi anche: Il Mondiale per club è l’idea di Infantino per ridurre il dominio di Uefa e Champions (Guardian) Secondo quanto riportato da The Athletic, a meno di una settimana dall’inizio del torneo negli Stati Uniti, decine di migliaia di biglietti risultano ancora invenduti, in particolare per la gara inaugurale tra l’Inter Miami e l’Al-Ahly. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiale per Club, decine di migliaia di biglietti invenduti per la sfida inaugurale

