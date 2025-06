Mondiale per club 2025 con Juve e Inter | dove vederlo calendario e gironi

Il Mondiale per Club 2025 prende il via sabato 14 giugno negli Stati Uniti, con un formato rivoluzionario a 32 squadre e 63 partite emozionanti. Due club italiani, Juventus e Inter, sono pronti a sfidare le migliori squadre del mondo. Con il calendario, i gironi e le date delle partite, ti guideremo attraverso questa competizione imperdibile, dove la passione italiana si farà valere in terra americana. Scopriamo insieme tutto ciò che devi sapere!

Sabato 14 giugno inizia il Mondiale per club 2025. Il nuovo format Fifa a 32 squadre si tiene negli Stati Uniti e prevede 63 partite. Il match inaugurale è quello tra Al Ahly (squadra vincitrice della Prima Lega egiziana) e Inter Miami (club in cui milita Leo Messi) alle 2 (ora italiana) al Miami Gardens, in Florida. Sono due i club italiani qualificati al torneo, Inter e Juventus. I nerazzurri esordiranno il 18 giugno (alle 3 ora italiana) contro il Monterrey nello stadio di Pasadena mentre i bianconeri giocheranno il 19 (alle 3) contro l’ Al-Ain a Washington. Eyes on the prize.? #TakeItToTheWorld #FIFACWC pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025 con Juve e Inter: dove vederlo, calendario e gironi

In questa notizia si parla di: club - inter - mondiale - juve

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Quasi tutte le big di serie A hanno cambiato allenatore, tranne Napoli che partirà come favorita e Juve. Inter e Juve al mondiale per club, con problemi gestionali di preparazione estiva. Il Milan la prossima stagione, con il solo campionato da giocare, ha una G Partecipa alla discussione

Mondiale per Club, non solo Inter e Juve: da De Bruyne a Di Maria, chi rischia di non partecipare https://calciomercato.com/news/mondiale-per-club-non-solo-inter-e-juventus-da-de-bruyne-a-di-ma-24369… Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Date, orari, formula e calendario: tutto sul Mondiale per Club. Inter e Juve sono pronte; Calendario Mondiale per Club 2025: gironi di Inter e Juventus, tabellone e date delle partite tra giugno e luglio; Inter e Juve, cosa aspettarsi da questo Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025: dove vederlo gratis in tv e streaming - La programmazione di Dazn e Mediaset per le sfide di Inter e Juventus Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti: ...