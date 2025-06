Mom approva il bilancio 115mila euro al Comune | Agevolazioni per i cittadini

Mercoledì mattina, l’assemblea di Mobilità di Marca ha approvato il bilancio 2024, chiuso con un utile di oltre un milione di euro, segnando un’importante ripresa. Il Comune, con un contributo di 115mila euro, continuerà a sostenere le agevolazioni per i cittadini, rafforzando l’impegno verso un sistema di trasporto pubblico efficiente e accessibile a tutti. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Si è tenuta mercoledì mattina, 11 giugno, l’assemblea di Mobilità di Marca, società del trasporto pubblico locale, durante la quale è stato approvato il bilancio consuntivo 2024. Il documento si è chiuso con un utile di 1 milione e 50mila euro circa, confermando il trend di ripresa della società. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Mom approva il bilancio, 115mila euro al Comune: «Agevolazioni per i cittadini»

In questa notizia si parla di: bilancio - euro - approva - 115mila

Approvato il bilancio 2024 di Marche Teatro: utile in crescita e patrimonio netto a 108mila euro - Marche Teatro ha approvato il bilancio 2024, registrando un utile in crescita e un patrimonio netto di 108mila euro.

Se ne parla anche su altri siti

Mom approva il bilancio, 115mila euro al Comune: «Agevolazioni per i cittadini»; Mom approva il bilancio, 115mila euro al Comune: 'Agevolazioni per i cittadini'; La Giunta Sanna approva il rendiconto di gestione 2024.

Variazione di bilancio da 800mila euro. Risorse per la nuova rotatoria in via Perugia - ammonta ad oltre 800mila euro, grazie al recupero dell’evasione Imu (per 115mila euro), contributi extra ...