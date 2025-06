Molino Vecchio la ruota torna a girare | Un traguardo nel nome di Nadia

Molino Vecchio, un simbolo di storia e tradizione, torna a girare grazie alla riapertura della chiusa della roggia Bescapera. Dopo decenni di silenzio e un attento restauro, l’antica ruota si rimette in movimento, sotto gli occhi degli amministratori comunali, tra cui la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e l’assessore Matteo Bolchini, con un pensiero speciale a Nadia Ornago, scomparsa prematuramente. Al restauro del monumento, si unisce il desiderio di preservare il passato per il futuro.

Aperta la chiusa della roggia Bescapera, torna a girare, dopo decenni e dopo il restauro, l’antica ruota del Molino Vecchio, monumento icona e orgoglio della cittĂ . Prove tecniche di rimessa in funzione sotto gli occhi degli amministratori comunali, la sindaca Ilaria Scaccabarozzi e l’assessore Matteo Bolchini, e con il pensiero a Nadia Ornago, l’assessora ai Lavori pubblici scomparsa in gennaio dopo una fulminante malattia: "Al restauro del Molino e della ruota aveva dedicato tantissime energie, e amava profondamente questo luogo. Oggi sarebbe felice, questa giornata la dedichiamo a lei". Il restauro della ruota, realizzato dall’impresa specializzata Pedretti Sas di Bienno su progetto cui ha partecipato l’Associazione nazionale Amici dei Mulini storici, si era concluso da qualche mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Molino Vecchio, la ruota torna a girare: "Un traguardo nel nome di Nadia"

