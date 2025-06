Modena Volley | Arriva Tizi Oualou Risolto il Contratto con Luciano De Cecco

Modena Volley fa un passo deciso verso il futuro: dopo aver concluso con successo l'acquisizione del talentuoso francese Tizi Oualou, la società annuncia ufficialmente la risoluzione del contratto con Luciano De Cecco. Un cambio di rotta che promette emozioni e nuove sfide, segnando un capitolo importante per il club. La rivoluzione in casa modenese è ormai ufficiale: il nuovo palleggiatore è pronto a scrivere la sua storia in questa avvincente stagione.

Il giorno del cambio palleggiatore é arrivato. Modena Volley ha aspettato di essere certa di strappare ai polacchi del Czestochowa il giovane francese Tizi Oualou e poi ha dato l'annuncio ieri di un accordo già firmato da qualche giorno, quello del taglio del contratto con Luciano De Cecco. Uno scarno comunicato ne ha dato l'ufficialità ieri: "La società Modena Volley comunica che il contratto con il giocatore Luciano De Cecco è stato risolto in modo consensuale nella giornata di oggi. A Luciano vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera". Si chiude così, con un affetto mai sbocciato tra l'argentino, la piazza ma anche tutto il contorno, una storia controversa, iniziata la scorsa estate, quando Modena aveva in mano Cachopa (dopo aver rinunciato a Boninfante) ma con un blitz improvviso era poi arrivato De Cecco con un oneroso contratto biennale.

La società Modena Volley comunica che il contratto con il giocatore Luciano De Cecco è stato risolto in modo consensuale nella giornata di oggi. A Luciano vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

