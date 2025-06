Modena | Andrea Sottil in pole per la panchina attesa decisione entro il weekend

Il rush finale per il Modena è ormai alle porte: entro il weekend si attende la decisione ufficiale sul nuovo allenatore. Dopo settimane di attenta valutazione, Andrea Sottil sembra essere in pole position, grazie alla visione ambiziosa della famiglia Rivetti e di Andrea Catellani. La candidatura dell’ex tecnico della Sampdoria rappresenta un passo deciso verso un progetto tecnico rinnovato e ambizioso. La curiosità cresce: chi guiderà i canarini nella prossima sfida?

Siamo al rush finale. In un paio di giorni, verosimilmente a ridosso del weekend, il Modena scioglierà le riserve sul nuovo allenatore. Come vi abbiamo raccontato dallo scorso venerdì, è Andrea Sottil l'uomo individuato dalla famiglia Rivetti e da Andrea Catellani per l'inizio del nuovo progetto tecnico. Uno scatto deciso quello verso l'ex tecnico della Sampdoria che, in realtà, è stato tenuto "nascosto" sin dai giorni successivi alla fine del campionato: il Modena aveva già segnato il suo profilo tra quelli sondati, dando priorità a D'Angelo. A proposito, Luca D'Angelo (e anche su questo il nostro racconto è stato chiaro) aveva promesso di dare priorità allo Spezia e così ha fatto, pur sperando in una chiamata last minute dalla serie A.

Modena: in attesa del nuovo allenatore, occhi su Luca D'Angelo e Andrea Pirlo - Modena si prepara alla decisione sul nuovo allenatore, con occhi puntati su Luca D’Angelo e Andrea Pirlo, mentre si fa attendere il triplice fischio della finale di ritorno tra Spezia e Cremonese.

MODENA, PARTE IL CASTING PER LA PANCHINA: PIRLO IN POLE, MA VIVARINI INCALZA. La società gialloblù avvia i colloqui: tra suggestioni, scommesse e strategie, si cerca il profilo giusto per ripartire con ambizione. MODENA – È ufficialmente iniziata l Partecipa alla discussione

TOTO MISTER Sembra che Moreno Longo sia entrato nella lista dei papabili nuovi allenatori del Modena Calcio. Si attende solo l'annuncio del Bari del suo esonero. Era già finito nel mirino della dirigenza gialloblù, anche dopo l'esonero di Paolo Bianco, c Partecipa alla discussione

