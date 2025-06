Moda mare 2025 | tutti i costumi di tendenza per l’estate

Moda mare 2025: scopri i costumi di tendenza per un’estate indimenticabile! Che tu sogni acque cristalline o un weekend rilassante sul lago, la scelta del costume perfetto è il primo passo per vivere al massimo la tua estate. Più che un semplice capo, diventa il simbolo della tua personalità e del tuo stile. Le tendenze? Sempre più autentiche e narrative, pronte a raccontare la tua storia tra toni pastello, tagli iconici e dettagli innovativi. Dal bikini...

C’è chi sogna acque turchesi e chi si accontenta di un weekend sul lago. Ma una cosa è certa: l’estate 2025 comincia con la scelta dei costumi da bagno giusti. Più che un semplice capo da bagno, è il punto di partenza per costruire l’immaginario delle vacanze: che sia una diva minimalista o un’icona nostalgica, ognuna ha il suo modello ideale. Le tendenze? Meno stagionali e più estetiche, sempre capaci di raccontare una storia. Dal bikini animalier allo sporty intero, dal triangolo mini al monospalla scultoreo, ecco i trend costume da bagno 2025 da conoscere (e acquistare). Romanticismo sotto il sole. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Moda mare 2025: tutti i costumi di tendenza per l’estate

In questa notizia si parla di: costumi - estate - moda - mare

L’estate 2025 è morbida: i costumi in spugna tornano di moda (e sono più chic che mai) - L'estate 2025 segna il grande ritorno dei costumi in spugna, protagonisti di un guardaroba da spiaggia chic e avvolgente.

Ciao ragazze! Qual è il vostro stile in spiaggia ? ? Tre proposte per tre età diverse ? Venite a scoprire tutti i costumi in negozio ? Ci troviamo a Corato in Via Trani 27 #costume #modamare #bikini #mare #estate Partecipa alla discussione

Scopri la nostra esclusiva collezione di costumi moda mare 2025! ? Da Boutique Assunta, in Corso Messapia 49 a Martina Franca, abbiamo selezionato per te i pezzi più trendy per la prossima estate. Non perdere l’occasione di essere la protagonista Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Costumi estate 2025: le tendenze più belle in 15 modelli da non perdere; Costumi e bikini spugna, la tendenza comoda Estate 2025; Bikini a Triangolo, le tendenze Moda Mare dell’Estate.

Moda mare 2025: tutti i costumi di tendenza per l’estate - Romanticismo sotto il sole Le rose sbocciano anche al mare: in formato maxi, tridimensionale, applicate su spalline, coppe e fiocchi.

Il costume intero bianco di Miriam Leone è la scelta chic e versatile per un look in riva al mare (e in città) - È arrivato ufficialmente il solleone e con lui il bisogno impellente di vestirsi con capi freschi e leggeri.