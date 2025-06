MobLand – spiegazione del finale della prima stagione | cosa succede a Harry?

Il finale della prima stagione di MobLand lascia gli spettatori con il fiato sospeso, svelando un colpo di scena cruciale per Harry Da Souza. La guerra tra Harrigan e Stevenson si conclude in modo drammatico, ma cosa accadrà a Harry ora che si trova al centro di un mondo più grande e intricato? La domanda che tutti si pongono è: il suo destino cambierà per sempre? Continua a seguirci per scoprire come si svilupperà la vicenda di Harry.

Il finale di stagione di MobLand di Ronan Bennett ha visto la guerra tra gli Harrigan e gli Stevenson giungere a una fine improvvisa e violenta, e nel frattempo i membri chiave dell’organizzazione criminale degli Harrigan sono entrati in un mondo più grande e pericoloso. Con Conrad e Maeve dietro le sbarre, Harry Da Souza ha messo in atto il suo colpo da maestro per porre fine alla guerra con gli Stevenson una volta per tutte. Verso il finale esplosivo, sono stati risolti diversi misteri chiave che circondavano la cerchia ristretta degli Harrigan, in particolare l’identità del traditore che da mesi forniva informazioni a Richie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Mobland stagione 1 episodio 9 finale spiegato: cosa accadrà a conrad e maeve? - L’episodio 9 di MobLand, finale di stagione, svela importanti svolte tra Conrad e Maeve, tra tradimenti e colpi di scena.

L'epilogo della prima stagione di MobLand ha segnato la conclusione di un conflitto per la famiglia criminale Harrigan, ma le scelte compiute dal protagonista, Harry Da Souza, potrebbero innescare una nuova e più letale faida. La narrazione si concentra sugl

E quindi, MOBLAND. S'intitola così la nuova serie di Guy Ritchie per ParamountPlus, con protagonisti Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren, di cui vedete le prime immagini (nei commenti, il Trailer!). Debutterà sulla piattaforma, negli States e in UK, quest

