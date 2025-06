Mobilize Share & Zity offre il carsharing al minuto

Mobilize Share & Zity rivoluzionano il carsharing milanese, offrendo un’esperienza più flessibile e sostenibile. Dal 2022, Zity ha portato l’innovazione elettrica in città, e ora, con questa nuova app, si apre a nuove possibilità di viaggio, anche oltre i confini urbani. Questo mese, saremo felici di festeggiare il terzo anniversario di un servizio che sta trasformando il modo di spostarsi in città e non solo…

Zity, il servizio di carsharing 100% elettrico attivo a Milano dal 2022, entra in una nuova era, mantenendo la propria natura e inserendo l'App "Mobilize Share & Zity" che permette di continuare a noleggiare auto come di consueto ma aggiungendo nuove opzioni per viaggiare più lontano.

