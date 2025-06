Mobilità elettrica ecco il Libro Bianco di Motus-E

La mobilità elettrica sta rivoluzionando il nostro modo di spostarci, e il nuovo "Libro Bianco sulla mobilità elettrica" di Motus-E ne cattura ogni sfumatura. Presentato a Roma in un contesto di grande rilievo, testimonia i profondi cambiamenti nel settore dei trasporti, coinvolgendo istituzioni e leader europei. Questo volume diventa una bussola essenziale per guidare il futuro sostenibile, aprendo la strada a innovazioni che cambieranno il nostro quotidiano.

Roma, 11 giu. (askanews) - Presentata a Roma la prima edizione del volume che fotografa i cambiamenti nel mondo dei trasporti. Il "Libro Bianco sulla mobilità elettrica" di Motus-E è stato presentato in occasione della conferenza "Innovazione automotive: un pilastro della competitività europea", che alla presenza del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha riunito a Roma istituzioni e vertici delle industrie automotive ed energia per approfondire tutti gli aspetti della transizione tecnologica e digitale dei trasporti. Abbiamo parlato con Fabio Pressi, Presidente Motus-E: "Oggi per noi è un momento importante e di riflessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net