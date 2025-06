Mobilità annuale | differenze tra assegnazione provvisoria e utilizzazione

Sei un docente alle prese con la mobilità annuale e vuoi evitare errori nella tua domanda? Comprendere le differenze tra assegnazione provvisoria e utilizzazione è fondamentale per sfruttare al meglio le opportunità offerte da queste procedure. Entrambe permettono di insegnare in una sede diversa da quella di titolarità, ma con finalità e requisiti diversi. Scopri quali sono, così potrai scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Pur permettendo entrambe il servizio in una sede diversa da quella di titolarità per un anno scolastico, assegnazione provvisoria e utilizzazione sono due procedure distinte, regolate da requisiti, punteggi e finalità differenti. Conoscere le differenze è essenziale per presentare correttamente domanda nella mobilità annuale Assegnazione provvisoria: motivi familiari e di salute L’assegnazione provvisoria è una . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Esami di accertamento della lingua francese per assegnazione provvisoria scuole Valle d’Aosta: domande suppletiva entro il 30 maggio - Il 9 maggio 2025 è stata pubblicata l'ordinanza regionale n. 7959/SS, che indice una sessione suppletiva di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, essenziale per l'assegnazione provvisoria nelle scuole della Valle d'Aosta.

