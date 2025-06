Misinto scontro tra moto e furgone 18enne in al Sant’Anna di Como

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Misinto, lungo via Europa, coinvolgendo una moto e un furgone. L’impatto, avvenuto poco dopo le 15:30, ha lasciato un giovane motociclista di soli 18 anni ferito e assistito sul luogo. La dinamica dello scontro rimane ancora da chiarire, ma l’accaduto ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì 11 giugno a Misinto in via Europa, dove una moto si è scontrata con un furgone. Incidente a Misinto, motociclista di 18 anni ferito a bordo strada Ancora da ricostruire la dinamica esatta dello scontro tra i due mezzi, avvenuto poco dopo le 15,30 sul lungo rettilineo che collega . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Misinto, scontro tra moto e furgone, 18enne in al Sant’Anna di Como; Grave incidente auto-moto a Rovello Porro, due feriti: uno è in condizioni critiche; Perledo, motociclista piega in curva e si schianta contro il muro della galleria: grave 21enne di Misinto.

Misinto, scontro tra moto e furgone, 18enne in al Sant’Anna di Como - Grave incidente stradale oggi pomeriggio, mercoledì 11 giugno a Misinto in via Europa, dove una moto si è scontrata con un furgone.