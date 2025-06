Mirafiori più di 600 operai in esubero incentivati a lasciare il posto

Il futuro di Mirafiori si fa sempre più incerto: mentre il nuovo AD di Stellantis, Antonio Filosa, annunciava un rilancio, oltre 600 operai sono stati incentivati a lasciare lo stabilimento. Un segnale che mette in discussione le promesse di ripresa e apre una fase di grande incertezza per i lavoratori e l’intero territorio torinese. La sfida ora è capire come salvaguardare l’occupazione e il ruolo di un simbolo dell’industria italiana.

Se il buongiorno si vede dal mattino. il nuovo ad di Stellantis, Antonio Filosa, aveva annunciato il rilancio di Mirafiori. Ma la notizia delle scorse ore è di oltre 600 operai in esubero nello storico stabilimento. L’azienda ha comunicato l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo, con incentivi all’esodo. Riguarda 250 operai delle Carrozzerie, 19 del reparto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mirafiori, più di 600 operai in esubero incentivati a lasciare il posto

