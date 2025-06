Mio padre Silvio Berlusconi? Si è arrabbiato quando mi sono fatta il piercing alla lingua Portare questo cognome significa essere costantemente giudicati | parla Barbara la terzogenita del Cavaliere

Il 12 giugno saranno passati anni da quell’evento che ha segnato profondamente Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, il carismatico leader noto per il suo entusiasmo e il suo ottimismo contagioso. Ricordando il padre, Barbara rivela come il suo spirito indomito e la capacità di credere nei sogni abbiano plasmato la sua vita, insegnandole a vedere possibilità anche dove gli altri vedono limiti. Un’eredità preziosa che continua a vivere nelle sue parole e nel suo esempio.

“È sempre stato un uomo dal grandissimo entusiasmo ed estremamente fiducioso nella vita. Era un ottimismo vero. Credeva nei sogni e li inseguiva con una determinazione che non ho mai visto in altre persone. Riusciva a vedere possibilità dove gli altri vedevano limiti e ci credeva così tanto che alla fine li convinceva”, così Barbara Berlusconi ricorda il padre Silvio in un’intervista alla “ Gazzetta dello Sport “. Il 12 giugno saranno passati due anni dalla morte di Berlusconi: “Il mio rapporto con lui? Un legame profondo, fatto di complicità e di tanta dolcezza. Non era sempre facile stargli accanto perché chi gli stava vicino doveva entrare nel suo mondo ed era un mondo complesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre Silvio Berlusconi? Si è arrabbiato quando mi sono fatta il piercing alla lingua. Portare questo cognome significa essere costantemente giudicati”: parla Barbara, la terzogenita del Cavaliere

Barbara Berlusconi riflette con nostalgia e orgoglio sul padre Silvio, uomo di grande entusiasmo e ottimismo contagioso.

