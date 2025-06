minorenne armato di una katana ma era solo un gioco tra coetanei

Una semplice bravata tra amici, un gioco innocente che però ha scatenato preoccupazioni e interventi delle forze dell’ordine. Un minorenne del Lodigiano, armato di una katana, è stato scoperto fuori da una sala slot e denunciato per porto d’armi abusivo, ma la scena si è rivelata più innocua del previsto. Ecco cosa è successo veramente...

Un diciassettenne del Lodigiano è stato trovato con una katana fuori da una sala slot di Castel San Giovanni, nel Piacentino, e denunciato per porto d’armi abusivo. Il giovane è stato segnalato da una guardia giurata, che l’ha denunciato perché inseguiva un coetaneo con un’arma. I carabinieri hanno trovato una situazione tranquilla. Fuori dalla sala slot cinque giovani, compreso il minorenne con l’arma. Il ragazzo ha spiegato trattarsi di una riproduzione di katana con lama in acciaio di 60 centimetri, priva di anima, usata per un gioco tra amici senza alcuna intenzione aggressiva. La conferma dalle telecamere della sala slot. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it