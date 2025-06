Mini si schianta contro un Cotral | morto 19enne

Un tragico scontro questa mattina a Grottaferrata, dove una Mini si è schiantata frontalmente contro un bus Cotral, provocando la morte di un giovane di 19 anni e il ferimento di due passeggeri. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità romana e richiesto l’intervento immediato di soccorsi e forze dell’ordine. La vicenda, ancora sotto shock, ci invita a riflettere sulla sicurezza sulle nostre strade.

Roma, 11 giugno 2025 – Nella mattinata di oggi, un tragico incidente stradale si è verificato Grottaferrata. Un bus Cotral e una Mini sono entrati in collisione frontale in via Tuscolana, causando la morte del conducente della vettura e il ferimento di due passeggeri del pullman. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e dei rilievi. Alle ore 7.00 circa, la Sala Operativa ha inviato la squadra VF di Frascati 21A in via Tuscolana n.304, presso il comune di Grottaferrata, per un incidente stradale. Un bus Cotral e una Mini sono entrati in collisione frontale.