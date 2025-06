Minaccia il suicidio e lancia oggetti irruzione in casa salvata 59enne

Una mattina di paura e tensione a Gorgonzola, dove una donna di 59 anni ha minacciato il suicidio lanciando oggetti dalla finestra e minacciandosi di buttarsi nel vuoto. La scena drammatica si è protratta per quasi due ore, coinvolgendo vigili del fuoco e carabinieri che, con grande coraggio, sono intervenuti per salvarla. La loro prontezza e professionalità hanno evitato un tragico epilogo, dimostrando ancora una volta il valore dell'intervento tempestivo in situazioni di emergenza.

Getta oggetti dalla finestra e poi minaccia di gettarsi nel vuoto, arrivano vigili del fuoco e carabinieri. La drammatica sequenza, avvenuta ieri mattina in piazza De Gasperi a Gorgonzola, ha avuto come protagonista una 59 enne di origine brasiliana, ed √® durata quasi due ore. Sono stati i carabinieri alla fine a sfondare la porta e a mettere la malcapitata in sicurezza. Intanto, i vigili del fuoco avevano provveduto a posizionare un materasso sotto il balcone. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva gi√† dato segnali di agitazione dalla prima mattina. Erano circa le 11 quando ha iniziato a lanciare oggetti, fra cui vasi e sacchi della spazzatura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Minaccia il suicidio e lancia oggetti irruzione in casa, salvata 59enne

