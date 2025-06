Minacce di morte all' assessore Tombolini Aumentata la sorveglianza a lui al sindaco Silvetti e alle loro famiglie

In un clima di crescente tensione, Ancona assiste con preoccupazione all’aumento delle minacce contro figure pubbliche come l’assessore Tombolini, il sindaco Silvetti e le loro famiglie. La recente intimidazione ricevuta dall’assessore, trovata sulla sua auto, sottolinea la gravità della situazione e la necessità di rafforzare la sorveglianza. La città si stringe attorno ai suoi rappresentanti, determinata a tutelare la sicurezza di tutti.

ANCONA – Clima sempre più teso attorno all’impianto crematorio di Tavernelle e ai suoi principali protagonisti. Nella giornata di ieri, martedì 10 giugno, infatti, l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ha trovato nella propria auto un messaggio minatorio rivolto contro i suoi cari. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Minacce di morte all'assessore Tombolini. Aumentata la sorveglianza a lui, al sindaco Silvetti e alle loro famiglie

In questa notizia si parla di: assessore - tombolini - minacce - morte

L'assessore Tombolini senza freni in Consiglio: «Mi scrivono "Brutti fro*i riparé le bughe» - Durante il Consiglio comunale di ANCONA, l'assessore Tombolini si è scatenato in un vero e proprio show, tra frasi irriverenti e gesti spontanei.

Ne parlano su altre fonti

Minacce di morte all'assessore Tombolini. Aumentata la sorveglianza a lui, al sindaco Silvetti e alle loro famiglie; Ancona - Minacce di morte all’assessore Tombolini per il progetto del crematorio: clima teso in città; Crematorio, clima sempre più teso ad Ancona: minacce di morte a Tombolini e lenzuola bianche alle finestre.

Progetto Crematorio ad Ancona, minacce di morte all'assessore - Minacce di morte in un biglietto lasciato sull'auto dell'assessore comunale a Lavori pubblici di Ancona Stefano Tombolini, parcheggiata vicino casa: clima sempre più pesante nel capoluogo marchigiano ...

Crematorio, clima sempre più teso ad Ancona: minacce di morte a Tombolini e lenzuola bianche alle finestre - ANCONA Sale la tensione a Tavernelle, dove lo scontro sul futuro impianto di cremazione ha ormai varcato i confini dell’intimidazione.