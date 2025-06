Minacce contro un’ottantenne A processo per violenza privata

Questa mattina, al Tribunale di Pistoia, si apre un caso che mette in luce le fragilità e le tensioni sociali del nostro tempo. Kanyi Muhammed, giovane gambiano nato nel 1999, è chiamato a rispondere di violenza privata ai danni di un’ottantenne, avvenuta nei pressi della storica parrocchia di Vicofaro. Un episodio che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza e l’integrazione. La verità emerge lentamente, e il processo prosegue...

Inizia questa mattina, in Tribunale, davanti al giudice monocratico Paolo Fontana, il processo a carico di Kanyi Muhammed, nato in Gambia nel 1999, accusato di violenza privata ai danni di una donna di circa ottnat’anni. I fatti risalgono a settembre del 2023 e sarebbero avvenuti nei pressi della parrocchia di Vicofaro, luogo al centro, negli ultimi anni, di numerose tensioni sociali. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, l’imputato, all’epoca dei fatti domiciliato nella struttura ecclesiastica diretta da don Massimo Biancalani, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente l’anziana, impedendole, con toni violenti, di transitare in un passaggio pubblico che costeggia l’abitazione della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minacce contro un’ottantenne. A processo per violenza privata

