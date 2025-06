Militari a Fort Bragg ballano la Trump dance in onore del Presidente

In un gesto sorprendente e carico di entusiasmo, i militari di Fort Bragg hanno preso parte a una performance inaspettata: la Trump Dance, accompagnata dalle note di YMCA, in omaggio al presidente Donald Trump. Un modo originale per celebrare il 250° anniversario dell’esercito americano, che ha suscitato sorriso e stupore tra presenti e spettatori. La scena mette in luce come anche le cerimonie più formali possano diventare momenti di leggerezza e spirito di squadra.

(Agenzia Vista) Usa, 11 giugno 2025 Trump a Fort Bragg, base militare nella Carolina del Nord, per festeggiare il 250esimo anniversario della nascita dell'esercito Usa. Ecco i militari che ballano l'iconica Trump dance sulle note di Ymca in onore del Presidente. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Militari a Fort Bragg ballano la Trump dance in onore del Presidente

In questa notizia si parla di: trump - militari - fort - bragg

Doha, il presidente Trump balla davanti ai militari della base in Qatar - A Doha, il presidente Trump ha sorpreso i militari della base di Al Udeid con la sua celebre “Victory Dance”, danzando sulle note di “YMCA” dei Village People.

Ovazione per Donald #Trump sul palco a Fort Bragg. I militari in servizio esplodono in fragorosi applausi quando il presidente Trump compare sul palco. Partecipa alla discussione

Come anticipatovi negli scorsi due giorni, nella conferenza Stampa di Trump, oggi che c'è la visita a Fort Bragg, Trump conferma che: -sarà Insurrection Act -molti verranno deportati a Guantanamo (ad es. Newsom?) Nota: la manfrina Trump+Musk serviva a far Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Militari a Fort Bragg ballano la Trump dance in onore del Presidente; Trump ordina il ripristino dei nomi dei leader confederati in 7 basi militari; Proteste in California, Trump: Salire a 3000 arresti al giorno. A Guantanamo novemila irregolari - Gli Usa: “Italiani a Guantanamo? È una fake news”.

Militari a Fort Bragg ballano la Trump dance in onore del Presidente - Trump a Fort Bragg, base militare nella Carolina del Nord, per festeggiare il 250esimo anniversario della nascita dell'esercito Usa.