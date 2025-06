Milinkovic Savic torna in Italia | una big di Serie A sulle sue tracce

Milinkovic Savic si prepara a tornare trionfante in Italia, attirando l’attenzione di una delle grandi del campionato. Dopo due anni lontano dalla Serie A, il suo ritorno rappresenta una svolta cruciale nel mercato e nelle strategie delle big italiane. Con il calciomercato in pieno fermento, le squadre sono pronte a scommettere sui rinforzi più forti. E questa operazione potrebbe cambiare il volto del prossimo campionato.

Dopo due anni lontano dall’Italia, Sergej Milinkovic Savic è pronto al ritorno in Serie A: su di lui c’è una big. Si scalda il calciomercato della Serie A, con molte squadre già col freno premuto sull’acceleratore per trovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Il massimo campionato italiano ha già cominciato con le prime, importanti trasformazioni – soprattutto per quanto riguarda le panchine. Ma anche a livello di rose, si prospettano parecchie novità. Una delle ultime sembra parlare di un possibile ritorno in Italia di Sergej Milinkovic Savic, vecchia conoscenza tanto apprezzata durante gli otto anni di gioco con la maglia della Lazio, con cui è riuscito a portare su di sé l’attenzione dei maggiori club italiani ed europei. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: italia - serie - milinkovic - savic

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - Edin Dzeko, dopo la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe, potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina sta prendendo in considerazione il suo profilo, vista la scadenza del contratto al termine della stagione.

#SerieA, i premi della stagione: non è #MilinkovicSavic il miglior portiere La Lega del campionato italiano ha scelto i migliori giocatori per ruolo: a sorpresa l'assenza del serbo #ToroNews #TorinoFC #Torino #Svilar I premi stagionali Partecipa alla discussione

La Lega Serie A ha svelato le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo del campionato italiano: Svilar è l’unico giocatore della Roma presente nella lista. I suoi competitor sono De Gea e Milinkovic-Savic. I vincitori saranno svelati venerdì 23 maggio. DAJE MILE Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sergej Milinkovic-Savic: occasione di mercato per la Serie A; Milinkovic-Savic, tre rigori parati su tre: nessuno come lui. E ora punta Donnarumma; , torna Sergej Milinkovic-Savic? L'agente fa chiarezza.

TuttoSport: se parte Milinkovic-Savic, il Torino punterà Caprile - Savic è uno dei profili che maggiormente interessa a molte squadre di Serie A per rinforzare la porta.

Il portiere del Torino Milinkovic-Savic non è la prima scelta del Milan però Tare lo ha già opzionato - Il portiere francese è ormai a un passo dal Chelsea, nonostante i tentativi -