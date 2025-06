Milik Juve che sorpresa nei convocati per il Mondiale per Club! C’è anche l’attaccante polacco | tutti i dettagli

Inaspettato e sorprendente, il nome di Milik spicca tra i convocati della Juventus per il Mondiale per Club. Dopo un lungo infortunio, l’attaccante polacco, recentemente rinnovato, si prepara a volare in America, portando con sé entusiasmo e speranze di un ritorno in grande stile. La sua presenza aggiunge un tocco di imprevedibilità alla spedizione bianconera, lasciando tutti con la curiosità di scoprire quale sarà il suo ruolo nel torneo.

Milik Juve, che sorpresa nei convocati per il Mondiale per Club: l'elenco completo con i giocatori che parteciperanno al torneo. Arek Milik è stato convocato dalla Juve per il Mondiale per Club! L'attaccante polacco che ha saltato tutta l'ultima stagione per infortunio, volerà in America fresco di rinnovo. Difficilmente sarà disponibile per Tudor visto che non gioca da molto tempo ma è comunque una buona notizia in vista della prossima stagione. L'attaccante ritornerà col gruppo dopo tanti mesi per iniziare il lavoro con mister Tudor.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali.

