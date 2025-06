Milano universitari fanno lezione in strada per protesta | Ci sentiamo abbandonati

Gli studenti di Milano si sono riversati in strada, trasformando il marciapiede di via Saldini in aula improvvisata, gridando forte il loro disagio. La causa? Il cantiere per il restauro del palazzo delle scienze, avviato nel 2019 e tuttora fermo, sta rendendo difficile studiare con i mezzi tradizionali. Una protesta che evidenzia quanto l'abbandono e la lentezza nei lavori penalizzino il futuro accademico dei giovani.

"Ci sentiamo abbandonati dall'università ". E ancora: "Studiare per strada non è il massimo". Libri, banchi e sedie sul marciapiede di via Saldini, a Milano. E' la protesta degli studenti del dipartimento di Matematica dell'Università Statale. Il cantiere per il restauro dello storico palazzo delle scienze, avviato nel 2019 con un finanziamento da 10 milioni di euro da Miur e ateneo, procede a rilento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, universitari fanno lezione in strada per protesta: "Ci sentiamo abbandonati"

