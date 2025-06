Milano si accende di orgoglio | arte eventi e bellezza queer a Porta Venezia

A Milano, per il terzo anno consecutivo, torna Orgoglio Porta Venezia Milano, un evento volto a colorare le strade e i luoghi simbolo del quartiere LGBTQIA+ milanese, e di cui Linkiesta Etc è anche quest’anno media partner. Anche in questa edizione un programma ricco di eventi, incontri e attività aperte alla cittadinanza. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Commercianti Porta Venezia Milano Rainbow District con il patrocinio del Comune di Milano, si inserisce all’interno del Pride Month, il mese dedicato alla lotta per i diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+. A partire dal 9 giugno Porta Venezia ospiterà talk, workshop, proiezioni, momenti di aggregazione e performance per celebrare la diversità, la libertà d’espressione, la visibilità queer e la lotta contro ogni forma di discriminazione per creare consapevolezza e stimolare il dialogo su identità di genere, sul significato della parola “incisività” e sui diritti civili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Milano si accende di orgoglio: arte, eventi e bellezza queer a Porta Venezia

