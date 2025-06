Milano L’export cresce nel primo trimestre 2025 | trainano gli scambi dei territori con mercati strategici

Milano si distingue nel panorama internazionale, trainando la crescita dell’export italiano nel primo trimestre 2025. Con un incremento del 3%, l’export raggiunge i 160 miliardi, sottolineando il ruolo strategico dei territori nei mercati globali. Promos Italia, cuore pulsante del sistema camerale per l’internazionalizzazione, analizza le tendenze emergenti e le opportunità da cogliere. Su questi temi, approfondiamo come le imprese possano sfruttare al massimo questa fase di espansione.

Cresce del 3% l’export nazionale nel primo trimestre 2025, rispetto ai primi tre mesi del 2024 ed è pari a 160 miliardi in tre mesi. Cresce del 6% l’import nazionale, pari a oltre 150 miliardi in tre mesi. La crescita degli scambi nazionali è del 5%, e l’interscambio è pari a 311 miliardi in tre mesi. Su questi temi, Promos Italia, la struttura del sistema camerale a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, ha elaborato gli ultimi dati Istat Coeweb. Le regioni. La Lombardia nei primi tre mesi del 2025 arriva a quasi 87 miliardi di interscambio, +4% rispetto ai primi tre mesi del 2024. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Milano. L’export cresce nel primo trimestre 2025: trainano gli scambi dei territori con mercati strategici

In questa notizia si parla di: cresce - export - primo - trimestre

Cresce il partenariato Italia- Giappone, export al +2,5% - Cresce il partenariato tra Italia e Giappone, con un export che raggiunge il 25%. La XXXIV Assemblea mira a rafforzare la cooperazione economica e industriale, promuovendo investimenti e scambi commerciali in settori innovativi come digitalizzazione e sostenibilità, per costruire relazioni strategiche sempre più solide.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Istat, nel primo trimestre cresce export regioni: sud e isole +9,8% -; Toscana, nel primo trimestre l’export cresce dell’8,2% (grazie al boom dei farmaci); L’export italiano cresce in tutte le regioni: i dati Istat.

Milano. L’export cresce nel primo trimestre 2025: trainano gli scambi dei territori con mercati strategici - Cresce del 3% l'export nazionale nel primo trimestre 2025, rispetto ai primi tre mesi del 2024 ed è pari a 160 miliardi in tre mesi.