Milano | la grande boxe TAF X il 5 luglio al Centro Pavesi

Milano si prepara a vivere un'altra serata di grande boxe italiana con TAF X: The Revenge, il 5 luglio al Centro Pavesi. Dopo il successo di maggio, con quasi 2000 spettatori, Edoardo Germani, fondatore di TAF, promette un evento ancora più emozionante prima della pausa estiva. La città è pronta a scoprire un calendario mozzafiato che svelerà durante l’estate, mantenendo alta la passione per il ring italiano. Rimanete sintonizzati!

La grande boxe italiana firmata The Art of Fighting sarà ancora grande protagonista a Milano. TAF X: The Revenge andrà in scena sabato 5 luglio al Centro Pavesi di Milano, in via Francesco de Lemene 3. «A maggio abbiamo segnato un grande sold out da quasi 2000 spettatori», parola di Edoardo Germani, Founder di TAF. «Vogliamo fare il bis prima di salutarci per l'estate. Un periodo in cui programmeremo un calendario da urlo che sveleremo da settembre in poi. Ringrazio Regione Lombardia per il sostegno costante, nel segno di una collaborazione fondamentale per la boxe italiana».

