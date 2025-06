Milano il sindaco Sala propone la rimozione del pavé in via Torino | Rischioso per bici e moto

Milano si prepara a fare un passo importante per la sicurezza urbana: il sindaco Beppe Sala propone di rimuovere il pavé da via Torino, una decisione che potrebbe rivoluzionare la mobilità sostenibile e ridurre i rischi per ciclisti, motociclisti e monopattinisti. Una scelta per la sicurezza degli utenti su due ruote, essenziale in una città sempre più dinamica e attenta alle esigenze di mobilità alternativa. Non dico di rimuovere il pavé ovunque, ma penso sia giusto...

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una scelta per la sicurezza degli utenti su due ruote. Beppe Sala, sindaco di Milano, ha annunciato la volontà di rimuovere il pavé da via Torino, una delle strade più centrali e trafficate della città. Secondo il primo cittadino, la pavimentazione in sampietrini rappresenterebbe un serio pericolo per chi si muove in bicicletta, motorino o monopattino. “ Non dico di rimuovere il pavé ovunque, ma penso sia giusto eliminarlo in alcune zone particolarmente critiche, per tutelare chi si muove su due ruote”, ha dichiarato Sala nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata ieri, martedì 10 giugno, ai microfoni di Rtl 102. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, il sindaco Sala propone la rimozione del pavé in via Torino: “Rischioso per bici e moto”

In questa notizia si parla di: milano - sindaco - sala - pavé

Massimo Moratti: «Dovevo fare il sindaco di Milano, ecco cosa mi disse Berlusconi. L'Inter? Col Barcellona mi ha emozionato» - Massimo Moratti riflette sul suo sogno di diventare sindaco di Milano e rivela le parole di Berlusconi che lo hanno ispirato.

Il pavé potrebbe scomparire da una via centralissima di Milano. Secondo voi è una decisione giusta? Partecipa alla discussione

Sveglia Milano! In diretta anche su Kristall Radio con Fabio Ranfi e GoodMorning Milano, tutte le mattine dalle 7:00 alle 9:00 e in podcast su Spotify e... Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Abitare in via Padova è sempre più costoso 2; Zone rosse a Milano, Sala: siamo vicini al limite, il problema è gestirle; Sindaco Sala, concedimi 10 minuti per una pedalata insieme sul pavè.