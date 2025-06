Milanmania | mercato incartato su Maignan e Theo Hernandez da scaricare video in posta alle 20.54

Il mercato del Milan si infiamma tra speranze e sorprese: dopo le firme di Igli Tare e Allegri, sembrava tutto in discesa, ma ora le voci di un incartamento su Maignan e Theo Hernandez sconvolgono i piani. Cosa sta succedendo realmente? Scopri gli ultimi aggiornamenti e guarda il video alle 20:54 per non perdere nessun dettaglio di questa sorprendente vicenda rossonera.

Dopo l`arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri sembrava che finalmente il Milan potesse ripartire sul binario giusto e invece è arrivato l`addio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milanmania: ripartire da Leao, Maignan e Gimenez. Non da Conceicao - Da segnalare anche un'altra paratona incredibile di Maignan, l'ennesima dell'ultimo periodo in cui il francese si è ...

Milanmania: ripartire da Leao, Maignan e Gimenez. Non da Conceicao - Da segnalare anche un'altra paratona incredibile di Maignan, l'ennesima dell'ultimo periodo in cui il francese si è ...

Milanmania: ripartire da Leao, Maignan e Gimenez. Non da Conceicao - Andrea Longoni consiglia la dirigenza del Milan sul calciomercato in vista della prossima stagione