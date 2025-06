Milan ufficiale la cessione di Reijnders al Manchester City Le prime parole | Guardiola può rendermi un centrocampista ancora più completo

Il trasferimento di Reijnders al Manchester City segna una nuova sfida entusiasmante per il centrocampista olandese, che già ha dimostrato il suo valore in Italia. Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, ha espresso entusiasmo per l’arrivo del talento: “Voglio rendere Tijjani un centrocampista ancora più completo.” Il suo talento e la sua determinazione saranno fondamentali per il successo della squadra in questa nuova avventura.

Ora è ufficiale: Tijjani Reijnders lascia il Milan e diventa un nuovo giocatore del Manchester City. Il centrocampista olandese aveva già svolto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

